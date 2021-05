Diuretiche, rinfrescanti e depurative. Parliamo delle fragole, il “falso frutto” (in quanto si forma sulla base del fiore e non dell’ovario) tipico della stagione primaverile e ricco di molteplici nutrienti benefici per l’organismo. Tante le proprietà attribuite alla fragola, tra queste non si possono non citare quelle che la rendono un toccasana grazie alla presenza di fosforo, ma anche ferro, calcio e vitamine del gruppo A, B1, B2 e C, ma non solo.

Le fragole sono infatti ricche di fibre e poco sazianti, risultando ottimali all’interno di piani alimentari ipocalorici, ma non finisce qui: tra le proprietà attribuite alla fragola vi è anche la presenza dello xilitolo, sostanza fondamentale per la salute dei denti che, in particolare, contribuisce a prevenire a formazione della placca dentale e l’alitosi. Le fragole, in particolare, oltre a proteggere i denti, attivano il metabolismo e sono inoltre ottime complici di chi soffre di ipertensione e vuole mantenere sana e giovane la pelle, ma anche la mente. Queste ultime infatti non vengono utilizzate soltanto come alimento, ma vengono spesso anche inserite all’interno di composti come creme utili per la rigenerazione della pelle. Per quanto riguarda la salute del cervello, le fragole, in particolare, favoriscono le funzioni cerebrali, come ad esempio la memoria, ma contribuiscono anche a prevenire la comparsa di patologie come Alzheimer e Parkinson.

Un’altra delle proprietà che non va assolutamente sottovalutata è l’alto contenuto della vitamina C che, oltre a contribuire ad innalzare le difese immunitarie, favorisce la produzione di collagene, una proteina ce previene le rughe e rafforza i capillari riducendo ritenzione idrica e cellulite, azioni che vengono notevolmente rinforzati dal potassio, minerale di cui, come già detto, le fragole sono ricche. Secondo il dipartimento dell’agricoltura statunitense, le fragole, nello specifico, sono “super cibi” anti età per il contenuto record di sostanze antiossidanti e benefiche contenute al loro interno. Insomma, si tratta di un vero e proprio toccasana per la salute e, visto l’arrivo della stagione estiva, è necessario approfittare prima che la stagione primaverile, in cui è possibile trovarle, finisca. Ecco qui due ricette semplici e sfiziose per portarle in tavola.

INVOLTINI FRAGOLA E BRESAOLA

Una ricetta veloce per un aperitivo sfizioso. Inserite all’interno di un robot da cucina 350 grammi di Philadelphia light e 150 grammi di rucola con un filo d’olio extravergine di oliva, sale e del pepe macinato. Non appena avrete ottenuto un impasto omogeneo aggiungete le fragole, circa 150 grammi. Frullate per bene e lasciate a riposare nel frigorifero per almeno 20 minuti. Preparate su un vassoio delle fettine di bresaola (in alternativa, se preferite, potrete utilizzare anche del prosciutto crudo), in ogni caso ne basteranno circa 200 grammi. Aggiungete la crema, che intanto si sarà raffreddata, in ognuna delle fettine, successivamente chiudeteli a forma di fagottino, aiutandovi con degli stecchini colorati per abbellire la tavola e bloccare le fette di bresaola. Se non dovete servirle subito, consigliamo di lasciarle riposare in frigo.

RISOTTO FRAGOLE E NOCI

Dopo aver lavato e pulito le fragole tagliatele a pezzetti molto piccoli e inseriteli in una ciotola all’interno della quale verserete del vino bianco (basterà circa mezzo bicchiere). A parte preparate del brodo vegetale preferibilmente con verdure fresche. Conservatelo e, in una padella, mettete a rosolare dell’olio extravergine di oliva con mezza cipolla bianca. Quando si sarà appassita aggiungete le noci (ne basteranno circa 5) versando, poco dopo, anche le fragole mescolate con il vino. Successivamente aggiungete il brodo nella padella e, lentamente, anche il riso, facendolo cuocere per almeno 15 minuti. Aggiungete il brodo necessario facendo attenzione a mescolare per bene durante il procedimento. Se necessario, aggiustate di sale e, infine, grattugiate del pecorino romano prima di servire.

