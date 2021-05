Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d’oro nei 50 rana femminile agli Europei di nuoto a Budapest. La sedicenne di Taranto non è andata lontano dal record mondiale (29″30) ottenuto ieri in semifinale. Ha preceduto la finlandese Ida Hulkko, argento, e la russa Yulia Efimova. Sesta l’altra azzurra in gara, Arianna Castiglioni.

Nella semifinale Pilato aveva migliorato il precedente record, 29″40, che apparteneva alla statunitense Lilly King. Con questa medaglia, la ventiduesima, la spedizione azzurra eguaglia il record dell’ultimo Europeo in Scozia, quando l’Italnuoto conquistò 6 ori, 5 argento e 11 bronzi. (Ansa)

