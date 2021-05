Ha aggredito, senza apparente motivo, una ragazzina che si trovava in piazza Massari. Protagonista della vicenda, svoltasi ieri pomeriggio, un cittadino del Bangladesh di 41 anni, in Italia senza fissa dimora.

L’uomo aveva colpito la minore in volto, con un sacchetto di plastica contenente diversi effetti personali tra cui una bottiglietta in plastica piena di acqua. Mentre la ragazza veniva soccorsa da delle persone che avevano assistito alla scena, suo fratello maggiorenne è riuscito a bloccarlo in attesa degli agenti. Il 41enne è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente per lesioni aggravate.

