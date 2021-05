Scontro in pieno centro tra auto e scooter a Bari. E’ quanto accaduto poco fa, all’incrocio tra via Quintino Sella e Corso Vittorio Emanuele. Una donna sarebbe rimasta ferita, non si conoscono però le condizioni specifiche. Ancora poco chiare inoltre le dinamiche dell’accaduto, ma lo scontro è stato violento. Lo scooter ha riportato seri danni. Sul posto è giunta da poco la Polizia per effettuare i controlli del caso. Presente anche un’ambulanza.

