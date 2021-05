Una panchina dipinta di rosso per trasmettere il senso civico e la cultura del rispetto dei diritti civili e della difesa delle donne da ogni genere di violenza. E ancora, per onorare la memoria di Edda, cittadina di Modugno e donna fortemente attiva nel sociale su tutto il territorio barese. Accade nel quartiere San Paolo di Bari, rione di residenza di Edda e dove, grazie alla collaborazione del Municipio 3 del Comune e dell’amministrazione comunale di Modugno, è stata riconsegnata alla cittadinanza una panchina dipinta di colore rosso, notoriamente simbolo della lotta alla violenza fisica e psicologica su tutte le donne.

A ridipingere la panchina sono state le amiche della donna, dopo la sua prematura scomparsa nei giorni scorsi. Sono state loro a ricordare il suo impegno attivo nella promozione dei diritti civili e a dar vita al desiderio che Edda aveva condiviso, non troppo tempo fa, attraverso un messaggio in una chat: installare nel suo quartiere un simbolo di quella che, per lei, era una vera e propria missione.

La presentazione della nuova panchina rossa è avvenuta alla presenza dall’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Bari, Carla Palone, del vice presidente del Municipio 3 Filippo Colonna, dei consiglieri Panza, Franco, Carli, Magrone e Caradonna, e dei consiglieri comunali di Modugno Bellino e Cramarossa.

