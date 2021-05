Lutto cittadino nel Comune di Triggiano in onore di Roberta Pistolato e Angelo Vito Gasparro, la coppia di quarantenni morti ieri nel crollo della funivia di Stresa Mottarone, in Piemonte. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco del Comune della provincia di Bari, Antonio Donatelli che ricorda come i giovani, entrambi residenti nel Piacentino, fossero originari del suo paese.

“É difficile gestire un dolore soprattutto quando arriva senza preavviso per la morte di nostri concittadini – scrive Donatelli sulla sua pagina Facebook – Un dolore che si mescola alla rabbia, perché se morire è fatto naturale della vita, morire a 40 anni, nel giorno del proprio compleanno mentre si è in vacanza, no. Non ci sono molte parole da dire, se non stringerci in silenzio attorno alle famiglie di Roberta e di Angelo Vito, nostri concittadini da sempre – prosegue il primo cittadino – che hanno dato sempre il meglio di sé stessi per lasciare il mondo migliore di come lo avevano trovato e che hanno tragicamente perso la vita nella strage di Stresa Mottarone”.

Intanto, questa mattina, all’interno del centro vaccinale allestito nell’ex-arsenale militare di Piacenza in cui Roberta Pistolato prestava il proprio servizio e dove sarebbe dovuta tornare proprio oggi, è stato osservato un minuto di silenzio.

Foto: Ansa

