Un calendario di aperture per i giorni festivi. E’ quanto chiesto in una nota dai sindacati al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e all’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci. In particolare, la richiesta è quella dell’attivazione di un tavolo regionale per definire date e modelli organizzativi per le chiusure degli esercizi commerciali e delle attività di vendita, comprese quelle alimentari.

Si tratta di una richiesta che arriva ad una settimana dalla festività del 2 giugno (Festa della Repubblica) e dopo un periodo in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, gli esercizi commerciali hanno subito un duro colpo. L’obiettivo, spiegano i sindacati Cgil, Cisl e Uil Puglia, è quello di avere un piano specifico attraverso il quale si possa definire nel dettaglio l’organizzazione futura, ma anche imminente – al due giugno mancano meno di dieci giorni – per fare in modo che i commercianti possano organizzarsi al meglio. Adesso bisognerà attendere la risposta dalla Regione.

