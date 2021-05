Domani, mercoledì 26 maggio, alle ore 12, presso Spazio 13, l’assessora alle Politiche educative Paola Romano parteciperà alla presentazione del nuovo laboratorio creativo permanente Ma:mamamma! Laboratori e Design per Bambini.

Il progetto, vincitore del bando Urbis del Comune di Bari, prevede attività dedicate all’Arte e al Design, laboratori all’aperto di rigenerazione urbana, progettazione e realizzazione di giochi e arredi per bambini. “Ma mamma, qui non c’è nessun gioco con il quale possa divertirmi!”, Ma mamma, questo non è un posto per bambini!”. Dall’esclamazione di protesta dei più piccoli, nasce ma:mamma!, lo spazio in città aperto a tutti coloro che vogliono riappropriarsi della loro creatività. Un ambiente aperto a tutti ma pensato e progettato a misura di bambino. In occasione dell’Open Day, la fondatrice del progetto, Alessandra Savio, designer e mamma, racconterà la mission di ma:mamma! e i futuri progetti pensati e realizzati in un’ottica family friendly. Il progetto ma:mamma! ha l’obiettivo di creare nuove attività per l’infanzia e insegnare ai bambini a giocare con i materiali e con l’arte.

La giornata proseguirà con la festa di inaugurazione del progetto che a partire dalle 16.30 si svolgerà sempre nei lavoratori di Spazio13, in via Colonello de Cristoforis, 8. Dalle ore 17 sarà possibile prendere parte allo spettacolo di clowneria e giocoleria per bambini e famiglie “Yin&Yang”.

L’ingresso è gratuito ma, nel rispetto delle normative anti-Covid, è prevista una prenotazione. Infoline: 339 56 30 102 | Email: info@mamamma.it Instagram – Facebook: @mamamma.it Link dell’evento: https://www.facebook.com/events/183036870372811

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.