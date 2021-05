Non c’è pace per gli automobilisti nell’Umbertino e a Madonnella. Ogni notte le auto vengono vandalizzate: finestrini rotti, ruote rubate. Con centinaia di euro di danni. Ecco in che condizioni è stata trovata questa mattina l’ennesima auto vandalizzata, in zona Petruzzelli. I residenti sono esasperati e chiedono un potenziamento dei controlli di notte.

C’è poi chi punta il dito contro il coprifuoco che farebbe agire indisturbati i malviventi. Fatto sta che ormai i danni sono all’ordine del giorno e ci sono sempre più auto depredate.

