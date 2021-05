Un estintore abbandonato sul lungomare di San Girolamo, a Bari, nei pressi dei bidoni per la raccolta dei rifiuti. La fotografia è stata scattata ieri da un residente della zona, che fa notare come lo stesso riporti scritto a pennarello un cognome e il riferimento ad una “Palazzina D”. Elementi che potrebbero riferirsi ai proprietari o al condominio da cui proviene l’oggetto.

Tanti coloro che, nel gruppo Facebook di quartiere, fanno notare come nei condomini della zona avvengano in continuazione furti di estintori, di cui questo sembra essere solo il più recente caso. Furti che potrebbero essere messi in atto da ragazzini del quartiere o di altre zone della città, con il rischio di un utilizzo improprio del mezzo di sicurezza, che poi viene abbandonato, vuoto, sul lungomare. “È uno dei tanti estintori rubati al condominio Onda Blu”, commenta infatti un utente, riferendosi alle vicine palazzine della zona e manifestando la totale rassegnazione dei residenti rispetto ad atti vandalici e furti che si ripetono, da tempo, in maniera seriale.

