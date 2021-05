Un rogo pericolosamente appiccato di fianco ad un’auto parcheggiata e, ancora, rifiuti abbandonati sul cofano e sul tetto e, nelle vicinanze, due monopattini. È ciò che resta dell’ennesimo atto vandalico messo a segno, a Bari, ai danni di automobile posteggiata. Questa volta è accaduto in via Viviani, nel quartiere San Girolamo, nei pressi del nuovo lungomare: la scena è stata filmata con un cellulare da un residente della zona, affacciatosi in piena notte al balcone.

“Questo è quello che hanno fatto intorno alle 4 in via Viviani – spiega l’utente in un post pubblicato sul gruppo Facebook di quartiere – che divertimento trovano a distruggere un’auto?”, si chiede. Il tutto è accaduto in piena notte, in un orario in cui è ancora vigente il coprifuoco e mentre, nella zona dell’Umbertino, un’altra autovettura veniva vandalizzata, addirittura con lo sfondamento del vetro dello sportello posteriore.

