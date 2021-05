Otto palazzine popolari del San Paolo faranno da tela per altrettanti murales realizzati da artisti internazionali. Il progetto, denominato QM Quartiere Museale San Paolo, come elaborato dall’associazione Mecenate 90, si propone di creare un museo a cielo aperto per contribuire a migliorare la qualità della vita degli abitanti disseminando l’arte anche oltre i luoghi tradizionalmente deputati. La Regione Puglia ha stanziato per il Comune di Bari 100mila euro, per realizzare appunto un intervento di street art.

“L’idea – si legge nella delibera approvata dalla giunta – è quella di sviluppare una serie di attività collettive finalizzate a costruire una comunità che si faccia protagonista e promotore di cura dei propri spazi di vita, che possa impegnarsi attivamente nella valorizzazione e nel potenziamento nel tempo del “museo condominiale”. I murales saranno realizzati su otto palazzine in via Pugliese, via Altamura e via Miglionico.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.