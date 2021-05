Sono 2.097.751 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi in Puglia, il 96.7% delle 2.180.555 dosi consegnate dal Commissario nazionale (dato aggiornato a ieri alle ore 17.00 dal report del Governo nazionale).

ASL BARI – Sono 6.843 le somministrazioni di vaccino eseguite nei centri della ASL Bari nella giornata di domenica. In dettaglio, si tratta di 6.480 prime dosi e 363 seconde, tra cui 430 inoculazioni riservate a soggetti vulnerabili per patologia. Con le ultime 1.100 vaccinazioni, l’Hub Fiera del Levante ha raggiunto quota 38.849 somministrazioni.

La copertura vaccinale assicurata alla popolazione residente ha toccato il 39 per cento per la prima dose somministrata e il 16% per la seconda. Ottime le percentuali, almeno con la prima dose, per le diverse fasce d’età più esposte: 90% per gli over 80, 89% per gli over 70 e 82% per gli ultrasessantenni. Significativa anche la copertura garantita a cinquantenni (42%) e a quarantenni (25%). Tra i soggetti ad elevata fragilità, una platea di circa 38mila persone, l’88% ha già ricevuto la prima dose, mentre il 48% ha completato il ciclo vaccinale.

POLICLINICO BARI – Oltre 4 mila somministrazioni di vaccino anti Covid19 sono state eseguite nell’ultima settimana al Policlinico di Bari. La campagna di vaccinazione dei pazienti fragili in cura presso l’azienda ospedaliera barese è arrivata a coprire circa 12.000 soggetti con patologie neurologiche, reumatologiche, ematologiche, oncologiche e pazienti diabetici, trapiantati, emofilici, talassemici o in terapia con farmaci biologici. Sono anche in corso negli ambulatori ospedalieri i richiami con la seconda dose di Astrazeneca per il personale universitario.

