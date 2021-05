Lo scorso 10 maggio a Bari sono stati riaperti tutti i playground cittadini in seguito all’allentamento dei contagi Covid. A distanza di due settimane dal campo da basket sotto il ponte Adriatico, al quartiere Libertà, arriva l’ennesimo episodio di vandalismo: tutti i canestri sono stati divelti da ignoti, e pare che il sistema di video sorveglianza non sia utile in questo caso a individuare i colpevoli.

“Abbiamo ordinato dei nuovi tabelloni con nuovi cerchioni come quelli di parco 2 Giugno, tabellone in metallo e cerchioni reclinabili”, commenta l’assessore Pietro Petruzzelli. Resta però i dubbi sulle misure di sicurezza che il Comune avrebbe dovuto già prevedere prima dell’inaugurazione dell’opera pubblica, quelle telecamere che avrebbero potuto essere l’unico deterrente contro chi distrugge ma poi resta impunito. A pagarne le conseguenze saranno gli sportivi baresi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.