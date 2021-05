Non c’è stato nulla da fare per Marco Ritella, il giovane di 18 anni coinvolto in un incidente stradale nel centro di Noci, nel Barese. Ritella, secondo una prima ricostruzione, era alla guida della sua moto Kawasaki quando, all’altezza di un incrocio, si è scontrato con una Jeep Renegade guidata da un 25enne del posto.

Il 18enne è stato quindi trasportato al Policlinico di Bari ma è deceduto poco dopo. I Carabinieri, in queste ore, stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Negativo all’alcol test il 25enne conducente della Jeep.

(Foto Vivi la strada)

