Con le accuse di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, estorsione con metodo mafioso, detenzione e porto illegale di armi, anche da guerra, sono accusate, a vario titolo, le 17 persone che la Squadra mobile di Taranto sta arrestando in queste ore, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Lecce. Tra le altre accuse a carico degli arrestati, e di altre otto persone che sono indagate, ci sono ricettazione, furto e minaccia.

