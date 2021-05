Sono ancora in fase di accertamento le cause del vasto incendio che, all’alba di questa mattina, ha completamente distrutto uno stabilimento balneare a Lido Marini, sul litorale di Ugento. Si tratta, in particolare, del lido ‘Roccacapozza lounge beach’, uno dei più rinomati della costa del Capo di Leuca.

Il rogo, divampato alle prime luci del mattino, ha presto avvolto la struttura in legno che era stata montata da poco, causandone il crollo. Anche due file di ombrelloni e lettini sono stati coinvolti nell’incendio e sono andati distrutti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tricase e i carabinieri, che ora ipotizzano natura dolosa del rogo.

