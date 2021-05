Blocco momentaneo dei ricoveri, dimissioni dei pazienti, sanificazione dei luoghi. Queste le tre azioni disposte dalla direzione sanitaria dell’ospedale Bonomo di Andria a seguito di conferma di casi di scabbia tra il personale sanitario. “Sono state fatti controlli dermatologici su tutti i pazienti e non è stata riscontrata alcuna infezione – dicono dalla direzione di presidio – solo 2 operatori mostrano evidenze del contagio. Saranno sufficienti pochi giorni di cura specifica”.

I 18 pazienti ricoverati saranno dimessi e monitorati a casa per consentire la sanificazione dei luoghi. “Immediata e tempestiva la reazione della direzione di presidio – dice Alessandro Delle Donne, Commissario sanitario della Asl Bt – il blocco dei ricoveri è una misura precauzionale assolutamente momentanea che non creerà alcun disagio poiché proprio in questi giorni, come annunciato, stiamo procedendo con la riattivazione dei posti letto di Barletta, utilizzati fino a oggi per pazienti positivi al Covid”. “Stiamo facendo le opportune e doverose valutazioni per verificarne l’origine – ha concluso Delle Donne – non escludiamo naturalmente alcuna ipotesi anche che la provenienza sia esogena”.