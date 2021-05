“È arrivato anche il mio turno”. Lo ha scritto poco fa sui social il Sindaco di Bari in occasione di un momento tanto atteso: quello del suo turno per la vaccinazione anti Covid-19. “Mi passano davanti agli occhi le immagini di questi mesi terribili e assurdi. Sono quasi tutte tristi, dolorose, buie – ha proseguito il sindaco – ora per fortuna sta tornando la luce come quella del sole che oggi splende su Bari. Un anno fa il vaccino era solo una speranza. Oggi è una certezza a disposizione di ognuno di noi per tornare a vivere. Dai che ce la facciamo” – ha concluso il sindaco.