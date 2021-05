Anche il Comune di Bari aderisce all’iniziativa “Lunga vita ai diritti” promossa dal Comitato italiano per l’Unicef per sensibilizzare all’attuazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e per trasformare l’opportunità delle Osservazioni conclusive rivolte all’Italia in impegni concreti per tutti i bambini e i ragazzi.

Così, giovedì 27 maggio, in occasione del trentesimo anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione, la fontana di piazza Moro di Bari sarà illuminata di blu. L’iniziativa “Lunga vita ai diritti” è promossa anche dall’Anci sulla base del Protocollo ANCI – UNICEF, teso a promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito del Programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” di UNICEF, rivolto ai Comuni che vogliono collaborare con l’organizzazione internazionale dedicata ai più piccoli per migliorare il benessere dei minori.

