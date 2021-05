Siringhe utilizzate e buttate in un giardino frequentato dai bambini. Accade a Bari, nello specifico in via Massimo d’Azeglio, nelle vicinanze del nuovo giardino in piazza Disfida di Barletta. A denunciarlo con un post, sulla bacheca del Sindaco di Bari, Antonio Decaro, è un cittadino che non nasconde la propria preoccupazione. La piazza, soprattutto da quando la Puglia è rientrata nella fascia gialla, accoglie ogni giorno moltissimi cittadini, tra cui bambini.

A pochi passi però da quella nuova area, stando a quanto è possibile constatare guardando le foto, ci sono angoli “bui”: rifiuti, degrado e siringhe utilizzate e poi gettate per terra. “Il nuovo giardino ha portato una cospicua affluenza di bambini che giocano tranquilli e beati – ha spiegato il cittadino – sarebbe molto pericoloso per loro trovare questo scempio”.

“La polizia locale ormai frequenta spesso e volentieri la zona per verbalizzare auto, visto che ormai non sappiamo più dove parcheggiare – ha specificato ancora – riferisca ai gentili vigili di controllare anche questo degrado” – ha concluso il cittadino. Lo staff del Sindaco ha ha subito assicurato che gli organi competenti verificheranno quanto accade.

Foto Facebook

