Hanno 38 e 25 anni le due persone che, ieri, sono state tratte in arresto dai carabinieri di Bisceglie per reati legati alle sostanze stupefacenti. Nel corso di un mirato servizio teso al contrasto del fenomeno dello spaccio, i militari hanno notato nella centralissima zona del paese, conosciuta come la “piazza del pesce” (via Dante ad angolo con corso Umberto) un andirivieni di soggetti dediti al consumo di droga. Nell’ambito dello stesso controllo, sono riusciti a individuare uno scooter con due soggetti a bordo che facevano da spola con le adiacenti vie, incontrando individui con cui effettuavano rapidamente il classico movimento di scambio.

Acclarato ciò, i carabinieri hanno deciso di intervenire, bloccando i due pusher sul motoveicolo con il quale erano nuovamente sopraggiunti in zona. I due sono stati trovati in possesso di 35 dosi di cocaina e denaro contante provento dello spaccio. Nel corso delle perquisizioni eseguite presso le abitazioni dei fermati, i militari hanno rinvenuto materiale per il confezionamento della droga.

Entrambi i soggetti ben noti agli operanti poiché già tratti in arresto per reati specifici, sono stati quindi accompagnati presso la locale tenenza e successivamente tradotti presso la casa circondariale di Trani, così come disposto dall’Autorità giudiziaria, in attesa di giudizio.

