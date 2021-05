Sono residenti a Bari, Trani, Brindisi e Taranto, oltre che a Lodi e a Cesena le 29 persone arrestate, all’alba di questa mattina, dai carabinieri di brindisi con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, furti di autovetture, ricettazione, riciclaggio ed estorsioni.

L’operazione è stata denominata Grid e vede 19 persone tradotte in carcere e 10 a cui sono stati concessi gli arresti in regime domiciliare. Ben 8 dei 29 destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare, erano già in arresto per altri reati. Tutte le persone coinvolte sono indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere dedita al traffico droga ma anche al furto di autovetture, ricettazione, riciclaggio ed estorsioni, oltre che per reati in materia di armi.

Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal gip presso il Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura della Repubblica ed eseguite in collaborazione con gli altri reparti territoriali e speciali dell’Arma. Nell’ambito della stessa operazione, è stato eseguito anche un decreto di sequestro preventivo di un’azienda con sede a Brindisi che opera nel campo della rottamazione e radiazione di veicoli e nel soccorso stradale.

