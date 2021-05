“Stiamo valutando le modalità organizzative per scambiare i vaccini tra le regioni in modo da poter vaccinare i cittadini italiani, non quelli stranieri, che hanno diritto alla seconde dose senza bloccare la vacanza in Puglia”. Lo ha detto questa mattina il governatore Michele Emiliano al termine della conferenza stampa sulla ripartenza delle feste di matrimonio. L’obiettivo è di garantire la copertura vaccinale su tutto il territorio italiano durante l’estate, senza dover obbligare i turisti italiani a rientrare nella propria regione per effettuare la seconda inoculazione.

“E’ una procedura tecnicamente realizzabile bisogna far quadrare il generale i conti sulle indicazioni del generale Figliuolo, dobbiamo arrivarci tutti insieme”, ha aggiunto Emiliano anticipando quelli che potranno essere le decisioni della conferenza delle Regioni e dal Cts nazionale.

