L’orto sociale di via Bovio “Campagneros” rischia di chiudere. Una ispezione della polizia locale avrebbe individuato irregolarità nella realizzazione del forno sociale e di un chioschetto in legno. Il tutto parte dalla delibera di concessione del Municipio, una concessione che riguarderebbe solo la manutenzione del verde. Da qui l’ispezione della polizia locale che ha individuato presunte irregolarità.

“Chiediamo a tutti di affiancarci nella lotta per riprenderci il luogo dove da anni e con tanta fatica stiamo lavorando – scrivono i responsabili dell’orto urbano, l’associazione Effetto Terra – quello era uno spazio abbandonato del Comune di Bari, che è stato ripristinato e riqualificato rendendolo tra i più socialmente attivi di Bari. Venerdì 28 maggio 2021 alle ore 12 ci vediamo presso il Municipio 2 in via Stradella del Caffè n. 26 Bari per rivendicare l’immediato annullamento di diffida di restituzione dell’area e di rinnovo dell’affidamento dell’area come orto urbano come già richiesto fin dall’anno 2019. Sabato 29 maggio 2021 a partire dalle ore 12 ci incontriamo tutti all’orto sociale Campagneros, in via Raffaele Bovio 16/18 per manifestare contro il grave attacco subito. Siamo accusati di abusivismo edilizio per aver appoggiato su pneumatici un chioschetto di legno e per aver autocostruito in terra e paglia, un forno sociale, tutte opere realizzate grazie a bandi comunali e regionali da noi vinti. Siamo accusati di aver creato orti sociali anzichè fare soltanto la manutenzione del verde, oggetto della nostra concessione. Ci chiediamo, non è forse la creazione di orti una delle manutenzioni del verde più sana e rispettosa dell’ambiente e della questione sociale?” I responsabili dell’orto accusano il Municipio 2 di non concedere alcuna sanatoria. “Siamo stati trattati come i peggiori delinquenti di Bari”.

