Chiuso al transito il sottopasso Marconi che collega i quartieri Madonnella e Japigia per un allagamento che lo ha reso impraticabile. Sono in corso accertamenti per capire le cause dell’accaduto e per rimettere in sicurezza questo importante collegamento, utilizzato ogni giorno da centinaia di persone. Al lavoro ci sono i tecnici del Comune: la manutenzione del sottopasso spetta infatti all’amministrazione comunale.

(foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.