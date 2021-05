Nessuna restrizione di età dal 10 giugno per chi vorrà vaccinarsi, anche con meno di 40 anni. Lo ha deciso il commissario Francesco Paolo Figliuolo per dare un’accelerata alla campagna vaccinale prima dell’estate. L’obiettivo è raggiungere l’immunità di gregge a fine settembre come promesso da Figliuolo più volte. Si è anche al lavoro per superare il problema dei richiami per le seconde dosi in piena vacanza. “Troveremo una soluzione”, assicura Figliuolo. E se una circolare già diramata da tempo prevede che chi ha in programma un lungo soggiorno, di almeno tre settimane – come spiega il Corriere – può ottenere l’assistenza sanitaria e dunque la seconda dose, per le vacanze più brevi il generale ha chiarito in un incontro con i governatori che «non possiamo consentirci iniziative estemporanee e locali, arriveremo a un compromesso».