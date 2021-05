Per le spedizioni in tutto il mondo, YunExpress è la scelta giusta. Questa compagnia effettua consegne dagli Stati Uniti all’Europa, dall’Asia fino all’Australia. Con tempi di consegna invidiabili e un tutto incluso che nemmeno al supermercato, questa è l’opzione migliore per l’e-commerce.

YunExpress collabora con nomi come Amazon, eBay e Wish, per spedire il vostro ordine in tranquillità e sicurezza. Alla frontiera, la compagnia di spedizioni collabora con corriere nazionali, per un servizio veloce e affidabile. E non vi abbiamo ancora parlato del tracking.

Perchè scegliere YunExpress Tracking

Appena il vostro pacco con il nuovo PC è ritirato dal magazzino, yunexpress tracking vi manda il tracking number, ovvero il numero di tracciabilità. Con questa unica e irripetibile, potrete controllare la cronologia del pacco online. Basta un click e inserire il numero in ordine per sapere dove si trova la vostra consegna. Prima di iniziare, è importante sapere che troverete due siti di YunExpress. Uno è quello in cinese, il principale. Vi consigliamo di usare la versione inglese USA, che è la filiale negli Stati Uniti. In questo caso, il sito ufficiale è: yunexpressusa.com. Oppure su un sito intermediario, per avere accesso a tutte le informazioni in italiano.

Una volta che siete entrati nel sito, rintracciare il vostro pacco è facile. Vi basta trovare la parola e sezione “tracking.” Inserite tutte le cifre in ordine. Cliccate “submit” per vedere la cronologia. Il gioco è fatto.

Semplice e veloce, dal magazzino fino alla porta di casa vostra.

Yun Express Tracking, la compagnia

Come menzionato, questa compagnia è cinese, ma ha due filiali negli USA. Una in New Jersey e una in California. Queste sono le due più facili da contattare, specialmente dall’Europa. Di nuovo, basta accedere al sito ufficiale: yunexpressusa.com.

La media della consegna è di una settimana, anche se per gli ordini verso l’Europa o gli Stati Uniti possono metterci almeno 10 giorni. Per i pacchi che partono dagli Stati Uniti, la consegna è più rapida. Infatti, in una media di cinque giorni le consegne arrivano in Italia, Polonia e Germania. Giorno in più o giorno in meno, il vostro pacco arriva sempre. E senza sorprese.

Se avete bisogno di contattare YunExpress, i modi per farlo sono vari. Consigliamo via email. Online trovate due indirizzi: info@yunexpress.com e l’indirizzo email sales@yunexpressusa.com. Quest’ultimo vi mette direttamente in contatto con gli uffici americani.

Altrimenti, potete usare il numero di telefono (732) 722-8110 o il form di contatto online. Qualunque modalità scegliate, ricordatevi di includere tutti i dettagli importanti. Sì, incluso il numero di tracciabilità.

Insomma, la comunicazione è facile. Facile come fare un’ordine di online shopping, vero?

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.