Questa mattina al San Nicola i calciatori del Bari e tutto lo staff si sono ritrovati per il rompete le righe per la stagione 2020/21. Dopo il fallimento ai playoff della serie C, con lo 0-0 in casa contro la Feralpisalò, il gruppo biancorosso si appresta a vivere le vacanze estive ma per molti protagonisti è un addio.

Dall’allenatore Auteri (certo l’addio) all’attaccante Antenucci e perfino Di Cesare: in tanti sono pronti a lasciare la società del presidente Luigi De Laurentiis che si ritrova in pratica alla fine di un ciclo, con la terza stagione consecutiva in C. Tra gli avversari all’orizzonte, oltre al Foggia, c’è anche il Taranto uno dei derby più sentiti della Puglia.

Poche parole nel chiuso dello spogliatoio. Non resta che i saluti al gruppo della dirigenza biancorossa, di mister Auteri, oltre alle indicazioni dello staff tecnico, che ha affidato al gruppo una tabella di lavoro per il periodo di pausa lontano dall’attività, e le raccomandazioni dello staff sanitario.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.