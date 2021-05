Stava lavando un’auto quando si è si è accasciato. Un uomo di 46 anni è morto a causa di un malore. È accaduto all’autolavaggio di via Giuseppe Sangiorgi, a Bari. Gli operatori del 118, intervenuti sul posto, hanno cercato di rianimarlo ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

