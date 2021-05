Una signora anziana è stata investita questa mattina da un automobilista mentre attraversava la strada. E’ accaduto in viale della Repubblica, a Bari. La donna subito soccorsa dai passanti, è stata trasportata al Policlinico. Ancora non si conoscono le sue condizioni. Il vialone del quartiere Carrassi, non è nuovo a questi episodi. Più volte ciclisti e pedoni, hanno denunciato la pericolosità di questa arteria della città. (Foto Facebook Massimo Danza)

