Nel giro di pochi metri, nel cuore del quartiere Japigia di Bari ci si imbatte in due rotatore che rappresentano gli estremi della manutenzione ordinaria e del decoro cittadino. Sono due rondò sponsorizzati con decine di piantumazioni, e tanti fiori che in primavera abbelliscono il grigiore dell’asfalto. In cambio del cartello col brand, l’azienda di turno interessata dal patto col Comune di Bari in cambio deve fornire una cura periodica della piccola pozione di terreno.

In via Peucetia, in prossimità della strada in cui si svolge il mercato giornaliero, la rotatoria è disseminata di rifiuti e sterpaglie. Proseguendo verso il ponte in via Magna Grecia invece il panorama per gli automobilisti è totalmente differente, improntato sulla bellezza collettiva. “Come è possibile una così netta differenza”, ci scrive un lettore.

Proprio nella giornata di ieri il Comune ha presentato il nuovo regolamento per le adozioni delle aree verdi che cita testualmente: “L’area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza”.

