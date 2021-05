Il Comune di Bari sta valutando i requisiti richiesti per candidarsi ad ospitare l’Eurovision 2022. A competere con Bari ci sarebbero città come Milano, Torino, Roma e Verona. L’annuncio è del sindaco Antonio Decaro durante la trasmissione televisiva “Chiama Decaro” su Telebari. Il primo cittadino ha spiegato che al momento il Comune sta vagliando le condizioni per ipotizzare la candidatura a cominciare dai requisiti richiesti. Bari non avrebbe una arena coperta dove organizzare l’evento, anche se potrebbe mettere a disposizione gli stadi, mentre non ci sarebbero problemi per le strutture ricettive e i collegamenti aeroportuali. (foto eurovision facebook – la vittoria dei Maneskin)

