Ieri a Bari, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante, in distinte attività, hanno denunciato una donna per furto aggravato e sanzionato numerose persone per violazione delle vigenti norme anti-contagio. Nel pomeriggio, in zona Santa Caterina, i poliziotti della volante di zona hanno sorpreso una donna 46enne che, all’interno di un noto esercizio commerciale, aveva trafugato vari capi di abbigliamento. La donna, con precedenti specifici, è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato; la merce sottratta veniva riconsegnata all’avente diritto.

In tarda serata 11 persone, non essendo in grado di giustificare la loro presenza in strada oltre l’orario del coprifuoco imposto dalle norme anti-contagio, sono state sanzionate per la relativa violazione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.