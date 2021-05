“Dopo quello che è accaduto – ha scritto il giocatore barese di nascita – mi sento solo di scusarmi per quello che non sono riuscito a fare negli ultimi mesi. Scusatemi se è finita così, per non essere arrivati insieme a quell’obiettivo tanto desiderato. So come vi sentite, perché anch’io sono deluso e amareggiato, ho fatto di tutto per esserci a questi play off, ci credevo davvero”. Poi un mea culpa: “Mi dispiace, oggi vi dico che avrei dovuto anch’io dare qualcosa in più, mi sento come se non sia riuscito ad aiutare un fratello perché dopo tutto quello che abbiamo passato in questi anni, noi tifosi c’è lo meritavamo (il salto di categoria con l’approdo in B, ndr), soprattutto ve lo meritavate”.