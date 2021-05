Si è ripetuto ancora una volta nella cripta della Basilica di San Nicola, a Bari, l’arrivo di un folto gruppo di pellegrini che questa volta hanno camminato per 220 chilometri. Da Vasto (in provincia di Chieti) i fedeli hanno attraversato Abruzzo e Molise per poi giungere in Puglia fino al capoluogo. Il video in basso è stato realizzato da padre Giovanni Distante, rettore della Basilica.

