Porta Futuro Bari segnala che Mutti SpA, nota azienda di conserve alimentari, che produce passate di pomodoro e altre conserve alimentari, ha aperto un maxi recruiting per 1100 addetti da impiegare presso i propri stabilimenti in Emilia Romagna e Campania.

Le risorse non dovranno occuparsi della raccolta dei pomodori, in quanto la stessa è totalmente meccanizzata ma saranno assunte nell’ambito delle attività di trasformazione del pomodoro, per supportare le attività produttive e amministrative, si tratta quindi di addetti alla produzione e figure amministrative.

Si tatta di opportunità di impiego stagionale, con contratti a termine. I candidati selezionati lavoreranno per il periodo legato alla campagna di trasformazione dei pomodori, che dura circa 70 giorni. Nello specifico saranno assunti dal 1° luglio al 30 settembre, con contratto a tempo determinato stagionale di durata variabile in base alle esigenze produttive.

Requisiti: Si cercano candidati maggiorenni e automuniti, disponibili a lavorare su turni. Modalità di partecipazione: Gli interessati alle assunzioni Mutti per personale stagionale possono inviare il cv tramite l’apposito form online Lavora con noi | Mutti Italy (mutti-parma.com) nella sezione dedicata al recruiting del sito aziendale. Scadenza: lunedì 31 maggio 2021

