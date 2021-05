Fuochi d’artificio in pieno giorno in largo Adua, precisamente oggi alle 18.15. “Ogni commento appare superfluo – denunciano i residenti del comitato di salvaguardia della zona Umbertina – Nel quartiere Far West (ex Umbertino) oramai è tutto lecito.Grazie per aver trasformato e degradato uno dei quartieri più belli e di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale della nostra città”.

Non è la prima volta che i residenti denunciano le condizioni di degrado in cui versa la zona: mala movida, sporcizia, portici e strade usate come bagni pubblici.

