Fuochi d’artificio sparati in strada in piena notte, senza alcuna autorizzazione e in totale violazione del coprifuoco. E’ accaduto intorno alla mezzanotte di ieri a Bari, in piazza Risorgimento, proprio davanti all’istituto scolastico elementare “Garibaldi”.

L’episodio è stato ripreso in un video da un residente della zona ed è accaduto a poche ore dall’accensione di fuochi d’artificio, in pieno giorno, in largo Adua e denunciata dagli stessi residenti addirittura alle 8.15 del mattino.

