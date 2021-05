Open day con il vaccino Janssen per i cittadini over 40. Domani 1 giugno i cittadini che hanno già una prenotazione e intendono anticipare la vaccinazione e anche quanti non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale hanno la possibilità di accedere a sportello senza necessità di prenotazione in alcuni centri della ASL di Bari per sottoporsi a vaccinazione. Il vaccino che verrà somministrato è il Janssen prodotto da Johnson & Johnson, monodose.

Vista la disponibilità di dosi di questa tipologia di vaccino e considerata la necessità di dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale destinata agli over 40, il Nucleo aziendale vaccini della ASL di Bari ha deciso di mettere a disposizione a sportello il vaccino Jansen per la fascia di popolazione prevista. Di seguito le sedi e gli orari dove sarà possibile accedere per vaccinarsi fino ad esaurimento dosi: Altamura Palazzetto dello Sport via Manzoni 9.00- 13; 15.00-19.00, Gravina Area Fiera San Giorgio via Spinazzola 9.00- 13; 15.00-19.00, Molfetta Palacozzoli via Salvo D’acquisto 9.00- 13; 15.00-19.00, Terlizzi Palachicoli via Cappella dei Chicoli 9.00- 13; 15.00-19.00, Bitonto Scuola media Rutigliano 9.00- 13; 15.00-19.00. Bari, Fiera del levante Solo mattina 8.30-13.30, Alberobello Centro Polivalente via Confine 8.30 – 13.30, Mola di Bari Palazzetto dello Sport via della Pace 8.30 – 13.30, Noicattaro ambulatorio vaccinale via dei Cappuccini 90 8.30 – 13.30

