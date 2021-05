Il bollettino Covid del Comune di Bari aggiornato al 29 maggio conferma la tendenza verso la zona bianca: la curva epidemiologica continua a scendere e in città si registra un positivo al coronavirus ogni 1.250 persone. Infatti i cittadini in isolamento sono 345, di cui 277 contagi constatati. A fronte di una popolazione residente di 315.284 (rilevazione Istat del 2019), le persone che attualmente hanno contratto il coronavirus sono lo 0,08% (un positivo ogni 1.250 persone)

Inoltre le famiglie con almeno un componente in quarantena sono 679. Guardando ai singoli quartieri spicca il dato da Madonnella in cui c’è un solo residente in isolamento. Confortanti le statistiche anche per Japigia (26 isolati), Libertà (31), Bari Vecchia (20), Poggiofranco (30). Mappa dei contagi in basso.

