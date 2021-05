Ci sarebbe un brindisi poco gradito alla base di una rissa scatenatasi, ieri pomeriggio, a Specchia, nel Leccese, durante una festa di matrimonio. Protagonista del momento – e di un video che è diventato virale in breve tempo sul web – proprio lo sposo che, infastidito dal comportamento del testimone durante il pranzo, lo ha affrontato in strada, in via Garibaldi nel piccolo borgo salentino.

Calci, pugni e spintoni tra i due, secondo quanto raccontato dai presenti e ripreso da un cellulare: una vera e propria rissa nella quale sono intervenuti alcuni degli invitati per provare a sedare gli animi e, a seguire, addirittura i carabinieri. Trasferimento in ospedale, a Tricase, per il testimone, ma solo per qualche accertamento clinico.

