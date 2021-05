“Il lavoro della Magistratura è sacrosanto e le sentenze si rispettano. Ma io ho avuto la fortuna e l’onore di conoscere Nichi Vendola e di lavorare per anni al suo fianco. E so che per tutta la vita si è battuto per il suo territorio, per la nostra Regione, per la nostra comunità, con tutto l’amore e la passione che aveva in corpo”. Lo ha scritto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando la sentenza del caso Ilva che ha visto una condanna di 3 anni e mezzo di reclusione per l’ex ex presidente della Regione Puglia.