L’accusa aveva chiesto 28 anni di reclusione per Fabio Riva e 25 anni per Nicola Riva. Tre anni e mezzo di reclusione, invece, sono stati inflitti all’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, per cui la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 5 anni. L’ex governatore è accusato di concussione aggravata in concorso: secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe esercitato pressioni sull’allora direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, per far “ammorbidire” la posizione della stessa Agenzia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall’Ilva.

Intanto, sotto la sede della Scuola Sottufficiali della Marina, questa mattina, è stato organizzato un sit-in di cittadini e associazioni ambientaliste: “Nella speranza di una sentenza storica che restituisca giustizia alla città, il mondo dell’attivismo tarantino sente la responsabilità di presidiare questo importante momento – hanno spiegato i referenti – E’, inoltre, anche l’occasione per ribadire che vera giustizia sarà fatta solo quando quegli impianti, oggetto di reati così gravi, saranno chiusi definitivamente”.