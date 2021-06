Tutte sold out le date (2, 3 e 4 giugno, sempre alle 19.00) per i concerti del maestro Riccardo Muti che dirigerà la sua “Orchestra Giovanile Luigi Cherubini” al Teatro Petruzzelli. Un ritorno tanto atteso per la città di Bari e per il pubblico del Petruzzelli che, grazie alla disponibilità del maestro Muti, potrà fruire di tre concerti.

L’orchestra Cherubini – è detto in una nota della Fondazione – sarà la prima orchestra europea di prestigio internazionale ad esibirsi al Teatro Petruzzelli dopo il periodo di chiusura causato dall’emergenza sanitaria. In programma la Sinfonia n. 3, in Re maggiore, D. 200 di Franz Schubert e la Sinfonia n. 9, in mi minore, op. 95 “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák.

