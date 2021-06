Il mercato settimanale di Torre a Mare sarà aperto al pubblico, in via straordinaria, nella giornata di domani, 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica. A renderlo noto è la ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari che precisa che l’apertura è autorizzata in accoglimento della richiesta giunta dalla Federazione italiana venditori ambulanti.

Come di consueto, anche l’apertura sarà effettuata nel rispetto delle normative anti-Covid 19.

