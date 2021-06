L’Amtab a Bari ha avviato la sostituzione di tutte le 1.200 paline sulla rete dei bus urbani, mentre nelle prossime settimane partirà anche l’installazione di 60 nuove pensiline per fermata su tutto il territorio. La foto d’anteprima mostra una dei nuovi cartelli con una struttura in lega di alluminio e materiali e finiture anti vandalo.

Nelle ultime ore sono state sostituite le prime 140 paline, che appaiono esteticamente più “moderne” e vicine allo stile minimalista che caratterizza sempre più le città europee. Infatti non sarà più visibile il percorso e le singole fermate dei mezzi Amtab, informazioni che possono essere reperite comodamente sullo smartphone. Il costo stimato per gli interventi è complessivamente di 2.8 milioni di euro. La città così appare più moderna, almeno nei piccoli dettagli dell’arredo urbano, come ad esempio i nuovi semafori a led.

Sono quattro per tipologia, ecco l’elenco in basso:

Pensiline Smart Plus, con struttura in lega di alluminio e integrata al sistema ITS e munite di pannelli informativi a messaggio variabile (Totem Live-touch con applicazioni personalizzate e display led e sistema per ipovedenti con tasto che riproduce un messaggio vocale delle linee in transito), secondo criteri di efficienza e risparmio energetico (pannello fotovoltaico e illuminazione a Led)

Pensiline Smart, con struttura in lega di alluminio e integrata al sistema ITS e munite di pannelli informativi a messaggio variabile (con display a led e sistema per ipovedenti con tasto che riproduce un messaggio vocale delle linee in transito), secondo criteri di efficienza e risparmio energetico (pannello fotovoltaico e illuminazione a Led) strettamente connessi al miglioramento dei servizi di mobility per il cittadino;

Pensiline Autoefficienti, con struttura in lega di alluminio realizzata secondo criteri di efficienza e risparmio energetico (pannello fotovoltaico e illuminazione a Led) strettamente connessi al miglioramento dei servizi di mobility per il cittadino;

Pensiline Standard, con struttura in lega di alluminio e materiali e finiture antivandalo.

