A Bari c’è voglia di vaccinarsi ma i vaccini sono solo 400, almeno quelli disponibili in Fiera. Si preannuncia quindi una giornata lunga e difficile considerando le centinaia di persone che hanno risposto all’open day j&j. Ci sono stati anche alcuni momenti di tensione che hanno richiesto la presenza degli agenti di polizia locale: un responsabile del centro vaccinale è arrivato ad un polemico faccia a faccia con uno degli over40 che aspettava l’inoculazione.

Una parola di troppo e i toni sono diventati subito bruschi: “Lei è venuto per provocare, mi faccia lavorare”, uno dei passaggi dello scontro. Ma non è stato l’unico episodio spiacevole. Pochi minuti dopo, due persone sono state mandate indietro nella sala d’attesa perché, a detta dei presenti, avrebbero superato la fila e sono stati subito additati come furbetti. Per fortuna almeno in questo caso la disputa è terminata velocemente.

