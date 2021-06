Anche il vaccino anti-Covid cinese Sinovac ha ricevuto l’omologazione d’urgenza dall’Organizzazione mondiale della Sanità, che riferisce che l’immunizzante della casa farmaceutica cinese rispetta gli standard internazionali di sicurezza, efficacia e di fabbricazione.

Intanto Secondo quando indicato dalla stessa Oms, le varianti del Covid19 devono essere rinominate tramite le lettere dell’alfabeto greco per evitare lo stigma per le nazioni in cui sono state rilevate e sequenziate per la prima volta. Il nuovo sistema, secondo il parere dell’Oms, si applicherà alle varianti di maggiore interesse – le quattro più preoccupanti che sono in circolazione – e le varianti di interesse di secondo livello in corso di monitoraggio.

La nuova nomenclatura “non sostituirà i nomi scientifici esistenti, ma ha lo scopo di aiutare nella discussione pubblica”, precisa Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell’Oms per il Covid-19. In questo modo, la variante finora conosciuta come britannica B.1.1.7 diventa “Alpha”; il B.1.351, scoperto per la prima volta in Sud Africa diventa “Beta”, mentre il P.1 brasiliano diventa “Gamma”. La cosiddetta variante indiana B.1.617 è suddivisa in sotto-lignaggi, di cui la variante di interesse B.1.617.2 diventa “Delta”.

