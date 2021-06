Danni all’area esterna del punto vaccinale allestito nel PalaCosmai di Bisceglie sono stati causati da ignoti che si sono introdotti nella zona della struttura, mentre era chiusa, e hanno danneggiato gazebo, transenne e messo a soqquadro l’allestimento. Uno dei gazebo è stato scaraventato nell’area della scuola attigua, con la conseguente rottura della recinzione alla quale era ancorato. Lo rende noto il sindaco, Angelantonio Angarano, precisando che “all’interno della struttura non si sono registrati danni”.

“Un atto inqualificabile – dice il sindaco – perpetrato verso il punto di vaccinazione popolare che abbiamo allestito e messo a disposizione delle autorità sanitarie per la campagna vaccinale, nel quale dottori e dottoresse, con le loro equipe e il supporto della Protezione civile e di tanti volontari, stanno lavorando da mesi per mettere in sicurezza, passo dopo passo, la nostra comunità contro il Covid”. “Nulla – aggiunge Angarano – può giustificare un episodio del genere, gravissimo e inaccettabile. Un gesto violento, un’offesa a tutti coloro che in quella struttura stanno lavorando con spirito di sacrificio e generosità. Adesso partiranno le denunce con l’auspicio che si possano individuare i responsabili di un atto di vandalismo che rasenta la follia”. (ANSA).

